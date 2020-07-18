Şevket Atalay'ın acı günü

Kayseri Üniversitesi Bayın Yayın Müdürü Şevket Atalay'ın annesi Kıymet Atalay hayatını kaybetti.
Kayseri Üniversitesi Bayın Yayın Müdürü Şevket Atalay'ın annesi 78 yaşındaki Kıymet Atalay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhume Atalay'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Melikgazi ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
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