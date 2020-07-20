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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yalçın'dan ekin biçenlere 'Bereketli olsun' ziyareti

İHA

Başkan Yalçın'dan ekin biçenlere 'Bereketli olsun' ziyareti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahallelerde ekin biçen çiftçileri ziyaret ederek ‘bereketli olsun’ temennisinde bulundu.
Tarıma ve kırsal hizmetlere sağladığı destekle büyük takdir toplayan Başkan Yalçın, Başakpınar, Kuruköprü ve Çatakdere’de hasat yapan çiftçileri tarlada ziyaret etti. Bereketli olsun temennisinde bulunan Başkan Yalçın, pandemi sürecinde tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığına vurgu yaptı.
Biçerdövere binerek ekim biçimine eşlik eden Başkan Yalçın, hem çalışanlara hem de çiftçilere hitaben “Allah kolaylık versin, bu sıcağın altında çalışıyorsunuz. Bir yılın emeğini hasat ediyorsunuz. Rabbim bereketli kılsın” diye konuştu.
Römork gölgesinde dinlenen çiftçilerle sofraya bağdaş kuran Başkan Yalçın, börek tatlı ve ayran ikramında bulundu.
“BİZİM İÇİN MORAL OLDU”
Başkan Yalçın’ın kendilerine tarlada yaptığı ziyaretten çok memnun kalan çiftçiler de “Bizim için moral oldu. Başkanımızın ilk günden beri bizler için çok önemli çalışmalar yapıyor. Tarım aletleri ve tohum desteğinin ardından şimdi de tarlaya gelerek bu konudaki samimiyetini bir kez daha ortaya koydu. Kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
“TARLADA İZİ OLANIN, SOFRADA YÜZÜ OLUR”
Kuruköprü Mahalle Muhtarı Bilal Yardım da şimdiye kadar tarlaya gelen bir belediye başkanı görmediklerine dikkat çekerek, “Başkanımın kırsal mahallelere, tarım ve hayvancılığa verdiği desteği hepimiz biliyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bugün de tarlaya gelerek ekin biçen arkadaşlarımıza bereketli olsun temennisinde bulundu. Ben şimdiye kadar tarlaya gelen bir belediye başkanı hiç görmedim. Bizi hem şaşırttı hem de sevindirdi. Tarlada izi olanın sofrada yüzü olur derler. Siz bunun bilincinde olan bir başkansınız” dedi.
Çatakdere Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut da anıza direkt ekim makinesi ile ekim yapan çiftçilerin çok güzel verim aldıklarını belirterek, sağladığı bu imkandan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.
TOHUMLAR MAHSÜLE DÖNÜŞTÜ
Başkan Yalçın, kırsal mahallelerdeki programları kapsamında nohut tarlalarında da incelemelerde bulundu. Belediye tarafından yapılan tohum yardımının semeresini almaya başladıklarını ifade eden Başkan Yalçın, tohumları tarlada mahsüle dönüşmüş olarak görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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