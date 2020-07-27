Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç bariyerlere çarptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç bariyerlere çarptı

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alt geçitte direksiyon hakimiyeti kaybolan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç bariyerlere çarptı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, alt geçitte direksiyon hakimiyeti kaybolan araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarındaki alt geçitte meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 06 TUN 39 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda alt geçitte bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından sürücüyü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, itfaiye ekipleri arcın elektrik aksamlarını kontrol ederek önlem aldı.
Polis ekipleri yapılan incelemenin ardından kaza ile ilgili işlem başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kayseri'de telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kayseri'de telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama
Melikgazi'de çevre dostu ulaşım dönemi başlıyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de çevre dostu ulaşım dönemi başlıyor
Büyükşehir hijyen çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir hijyen çalışmalarını sürdürüyor
Atletler yarışlara hazır
YEREL HABERLER Atletler yarışlara hazır
Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı Genel Kurulu Yapıldı
YEREL HABERLER Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı Genel ...
Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin en yüksek kapasiteli asfalt plentini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin en yüksek ...
Bir asırlık İçmeceler, şifa dağıtmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Bir asırlık İçmeceler, şifa dağıtmaya devam ediyor
Bayram ihtiyaçlarının adresi; Köşk Sosyete Pazarı
YEREL HABERLER Bayram ihtiyaçlarının adresi; Köşk Sosyete Pazarı
Telefon dolandırıcıları jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcıları jandarmadan kaçamadı
Kayserispor bu sezon 4 teknik direktör ile çalıştı
YEREL HABERLER Kayserispor bu sezon 4 teknik direktör ile çalıştı
Kayserisporlu Pedro Henrique: "Düşmeyi hak etmedik"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Pedro Henrique: "Düşmeyi hak etmedik"
Kayserispor’un 34 maçında 17 hakem görev yaptı
YEREL HABERLER Kayserispor’un 34 maçında 17 hakem görev yaptı
Turan Derneği'nden 'Seninleyiz Azerbaycan' açıklaması
YEREL HABERLER Turan Derneği'nden 'Seninleyiz Azerbaycan' açıklaması
Kayseri'de Fen Lisesi öğrencilerinden uluslararası başarı
YEREL HABERLER Kayseri'de Fen Lisesi öğrencilerinden uluslararası ...
Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar: "Bütün sezonun emeğini tek maçta bitirdiler"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar: "Bütün sezonun ...
Kayserisporlu Yasir Subaşı: "Bu sonucu haketmedik"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Yasir Subaşı: "Bu sonucu haketmedik"
Kayserispor 5 sezon sonra düştü
YEREL HABERLER Kayserispor 5 sezon sonra düştü
Kocasinan Kurban Tatbikatı Yaptı
YEREL HABERLER Kocasinan Kurban Tatbikatı Yaptı
"Yiğit düştüğü yerden kalkar"
YEREL HABERLER "Yiğit düştüğü yerden kalkar"
Kayseri'de şekercilerde bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Kayseri'de şekercilerde bayram yoğunluğu
Büyükşehir'le güvenli ulaşım
YEREL HABERLER Büyükşehir'le güvenli ulaşım
(Özel) Denizde gidebilen yüksek hızlı araç yaptı, köylüler ‘füze gördük’ ihbarında bulundu Kayserili Ali Yiğit, demir ve sac kullanarak denizde gidebilen yüksek hızlı toplu taşıma aracının prototipini yaptı Projenin patentini de alan Ali Yiğit: “İlk testte aracı gören köylüler ‘füze gördük’ ihbarında bulunmuş. Jandarma da terör eylemi sanarak bize baskın yaptı” "Prototipin özelliklerini muhafaza ederek elektrikli gemi projesinin hazırlığındayız"
YEREL HABERLER (Özel) Denizde gidebilen yüksek hızlı araç yaptı, ...
Talas'ta yeni yollar açılıyor
YEREL HABERLER Talas'ta yeni yollar açılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X