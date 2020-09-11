İnşaat firmalarına çalışma saati uyarısı

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Talas Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet yürüten inşaat firmalarına çalışma saati uyarısında bulundu.

Çevre ve gürültü kirliliği oluşmasının önüne geçmek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında şu anda şantiye faaliyeti yürüten 59 firmanın tamamına uyarı yapıldı.

Belediye ekipleri şantiyeleri tek tek gezerek inşaat çalışmalarının hafta içi 07.0019.00, hafta sonu 10.0019.00 saatleri arasında yapılması gerektiğini kaydetti ve uymayanlara idari para cezası uygulanacağını hatırlattı.

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