DEAŞ üyesi sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

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Kayseri’de DAEŞ üyesi sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık A.K. ve avukatı hazır bulundu. Üzerine atılı suçları kabul etmeyen sanık A.K. mahkeme heyetinden beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucunda, tutuklu sanık A.K.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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