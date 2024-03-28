Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin bahar dönemi kayıtları 30 Nisan'da başlayacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ'nin bahar dönemi kayıtları 30 Nisan'da başlayacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ'nin bahar dönemi kayıtları 30 Nisan'da başlayacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki 14 spor tesisinde 14 farklı branşta hizmeti sunan Spor AŞ'nin bahar dönemi kayıtları, 30 Nisan-2 Haziran arasında gerçekleştirilecek.
Tesislerde 4-65 yaş arası vatandaşlara cimnasti, yüzme, futbol, basketbol, hentbol, tenis, masa tenisi, okçuluk, geleneksel okçuluk, buz pateni, kick boks, voleybol, badminton ve atletizm branşlarında kurs verilecek.
Kurslara katılmak isteyen sporseverler, www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.
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