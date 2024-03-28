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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin bahar dönemi kayıtları 30 Nisan'da başlayacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ'nin bahar dönemi kayıtları 30 Nisan'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:10
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin bahar dönemi kayıtları 30 Nisan'da başlayacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ'nin bahar dönemi kayıtları 30 Nisan'da başlayacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki 14 spor tesisinde 14 farklı branşta hizmeti sunan Spor AŞ'nin bahar dönemi kayıtları, 30 Nisan-2 Haziran arasında gerçekleştirilecek.

        Tesislerde 4-65 yaş arası vatandaşlara cimnasti, yüzme, futbol, basketbol, hentbol, tenis, masa tenisi, okçuluk, geleneksel okçuluk, buz pateni, kick boks, voleybol, badminton ve atletizm branşlarında kurs verilecek.

        Kurslara katılmak isteyen sporseverler, www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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