Engelsiz Yaşam Merkezi, 344 öğrenciye ücretsiz eğitim ve tedavi hizmeti sunuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, 344 öğrenciye ücretsiz eğitim ve tedavi hizmeti veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Özderici ailesi iş birliğiyle yaptırılan merkez ''Hizmette Engel Tanımıyoruz'' mottosuyla hizmetlerini sürdürüyor.

Merkez, engelli bireylerin bağımsız, kendine tamamen ya da azami ölçüde yetebilen, üreten ve ayakları üzerinde durabilen bireyler olmasını sağlamak amacıyla 4 bin metrekare kapalı alanda kuruldu.