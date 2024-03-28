Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Engelsiz Yaşam Merkezi, 344 öğrenciye ücretsiz eğitim ve tedavi hizmeti sunuyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, 344 öğrenciye ücretsiz eğitim ve tedavi hizmeti veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 14:37 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelsiz Yaşam Merkezi, 344 öğrenciye ücretsiz eğitim ve tedavi hizmeti sunuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, 344 öğrenciye ücretsiz eğitim ve tedavi hizmeti veriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Özderici ailesi iş birliğiyle yaptırılan merkez ''Hizmette Engel Tanımıyoruz'' mottosuyla hizmetlerini sürdürüyor.

        Merkez, engelli bireylerin bağımsız, kendine tamamen ya da azami ölçüde yetebilen, üreten ve ayakları üzerinde durabilen bireyler olmasını sağlamak amacıyla 4 bin metrekare kapalı alanda kuruldu.

        Çok amaçlı konferans salonu, kütüphane, spor salonu, yüzme ve hidroterapi havuzu, duyu bütünleme odası, kafeterya, müzik, spor ve İngilizce atölyeleri bulunan merkezde ücretsiz eğitim ve tedavi göre 344 öğrenci için ayrıca spor sahası, hobi bahçesi, sera ve kum havuzu gibi fiziksel ve zihinsel ihtiyaçları destekleyecek, sosyal yaşam becerilerini güçlendirecek yapılar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Müzikhole kurşun yağmuru! 1 kişi ölmüştü! Flaş gelişme!
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        Kira beyannamesi için son gün 1 Nisan
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        2 çocuk annesini 7 kez bıçakladı! Ölmesini bekledi!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"

        Benzer Haberler

        Kayserili bilek güreşçileri Samsun'dan 10 madalya ile döndü
        Kayserili bilek güreşçileri Samsun'dan 10 madalya ile döndü
        Develi'ye 9 milyon 882 bin liralık yatırım
        Develi'ye 9 milyon 882 bin liralık yatırım
        Yargıtay, 'ağaç kesme' tartışmasında oğlunu öldüren babaya verilen 15 yıl h...
        Yargıtay, 'ağaç kesme' tartışmasında oğlunu öldüren babaya verilen 15 yıl h...
        MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, çiftçilerle bir araya geldi
        MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, çiftçilerle bir araya geldi
        ERÜ'de Sıfır Atık Günü etkinliği düzenlendi
        ERÜ'de Sıfır Atık Günü etkinliği düzenlendi
        KAYÜ'de Kütüphaneler Haftası kutlandı
        KAYÜ'de Kütüphaneler Haftası kutlandı