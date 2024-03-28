MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, çiftçilerle bir araya geldi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Şeker tarafından Sarıoğlan'da düzenlenen iftar programında çiftçilerle buluştu.

Ersoy, yaptığı açıklamada, programda Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'dan Sarıoğlan için yem fabrikası sözünü aldıklarını belirtti.

Akay'ın her zaman çiftinin yanında olduğunu vurgulayan Ersoy, kendisine teşekkür etti.

Ersoy, ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile yaptığı telefon görüşmesinde Pınarbaşı ilçesinde 216 konutluk 4. etap TOKİ projesinin mayıs ayında ihaleye çıkacağını söylediğini kaydetti.