Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Nakliyeciler Sitesi esnafını ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nakliyeciler Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Anbar Mahallesi'nde Nakliyeciler Sitesi'ndeki esnafa işlerinde kolaylık diledi.

Büyükkılıç'a, Nakliyeciler Sitesi Dernek Başkanı İbrahim Seçilir, Kayseri Ticaret Odası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Komitesi üyesi Yasin Mutlu da eşlik etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan ve esnafın önerilerini dinleyen Büyükkılıç, nakliyecilerin çağdaş, modern bir ortamda hizmet vereceği, şehrin batı tarafında kuzey çevre yolu üzerinde yer alacak Lojistik Merkezi projesi hakkında bilgi verdi.