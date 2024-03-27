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        Kayseri'de 10 milyon yıllık fosil ele geçirildi

        KAYSERİ'de, polis ekiplerinin operasyon düzenlendiği evde 10 milyon yıl öncesi Miyosen dönemine ait 8 parça fosil ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:40 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:45
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        Kayseri'de 10 milyon yıllık fosil ele geçirildi
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        KAYSERİ'de, polis ekiplerinin operasyon düzenlendiği evde 10 milyon yıl öncesi Miyosen dönemine ait 8 parça fosil ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.Y.'nin Erkilet Mahallesi'ndeki adresinde fosiller bulundurduğu bilgisini aldı. Adrese yapılan operasyonda şüpheli Ç.Y. yakalandı. Evdeki aramalarda 10 milyon yıl öncesi Miyosen dönemine ait olduğu belirlenen 8 parça fosil ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Aralarında deniz canlılarının da olduğu değerlendirilen fosillerin Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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