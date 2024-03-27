Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, iş dünyası temsilcilerine projelerini anlattı

        Kocasinan Belediye Başkanı ve başkan adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projelerini Kayseri Ticaret Odası (KTO) meclis üyelerine anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:00 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, iş dünyası temsilcilerine projelerini anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediye Başkanı ve başkan adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projelerini Kayseri Ticaret Odası (KTO) meclis üyelerine anlattı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KTO mart ayı meclis toplantısında konuşan Çolakbayrakdar, yeni dönemde şehri geleceğe taşımak adına büyük projeler hayata geçireceklerini ve Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalıklı hale geleceğini belirtti.

        Kocasinan'ı farklılaştıracak bir şehir inşa edeceklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Günümüzde en çok konuşulan ve en çok gündem olması beklenen işlerin başında çevre geliyor. İklim değişiklikleri, kuraklık, atıklar ve canlılar olmak üzere bunların hepsi bir bütün olarak çevreyi kapsıyor. Bu noktada 5 yıl içerisinde 1,5 milyon metrekare alanı kapsayan ve yaklaşık 200 noktada park yapmayı hedefliyoruz. Şehrin merkezinde ve merkeze yakın yerlerde ağaçlandırma çalışmaları ile 3,5 milyon metrekare orman alanını Kayseri’mize kazandıracağız. Toplamda 5 milyon metrekare yeşil alan kazandırmış olacağız. Şehrimizin, imar planlama noktasında bir kimliği var. İnşallah bu dokunuşlarla birlikte daha kimlikli şehir haline getirmeyi hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 10 milyon yıllık fosil ele geçirildi
        Kayseri'de 10 milyon yıllık fosil ele geçirildi
        Kayseri'de evinde fosil ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
        Kayseri'de evinde fosil ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
        Yengesini baltayla öldüren sanığa 'tahrik' indirimi ile verilen 24 yıl hapi...
        Yengesini baltayla öldüren sanığa 'tahrik' indirimi ile verilen 24 yıl hapi...
        Kayseri'de polise bıçak çekerek kaçan şüpheli yakalandı
        Kayseri'de polise bıçak çekerek kaçan şüpheli yakalandı
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de sandık görevlileri toplantı...
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de sandık görevlileri toplantı...
        Firari hükümlü, sahte polis kimliğiyle yakalandı
        Firari hükümlü, sahte polis kimliğiyle yakalandı