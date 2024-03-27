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        Cumhur İttifakı Tomarza'da miting yaptı

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın Tomarza'da düzenlenen mitingine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:52 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:52
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        Cumhur İttifakı Tomarza'da miting yaptı
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        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın Tomarza'da düzenlenen mitingine katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tomarza Pazar Yeri'nde gerçekleşen Elitaş ve Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Hacı Turan, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkan Yardımcısı Abdullah Zorlu, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, KAÇEM İl Başkanı Gülsüm Gökçe, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları, mahalle muhtarları ve ilçe sakinleri katıldı.

        Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Tomarza'nın Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğunu belirtti.

        Taşraya en çok hizmetin son 5 yılda geldiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerle birlikte bundan sonraki süreçte daha fazlasını yapacağımızdan müsterih olun. Biz eser ve hizmet belediyeciliği yapıyoruz, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, sizlere layık olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Elitaş ise Pusatlı ve Dadaloğlu mahallelerinin de doğal gaza kavuşacağını belirtti.

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de büyük bir aile olduklarını vurgulayarak, "Tomarza’yı böyle gördük mutlu olduk. Tomarza hiç kimseye geçit vermez. Cumhur İttifakı'nın Kayseri'deki en önemli temsilcisi Tomarza'dır. Eğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge lider Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nı kurmuş ve Tomarza'da adayımız Davut Şahin demişse ok gibi onun arkasında duracağız." ifadelerini kullandı.

        MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Cumhur İttifakı'nın eğilmeden, bükülmeden, hiçbir menfaat beklentisi olmadan başı dik yoluna devam ettiğini kaydetti.

        Tomarza Belediye Başkanı ve başkan adayı Davut Şahin de son dönemde yapılan hizmetlerden ve yapılacak projelerden bahsederek, Tomarza'nın vizyon bir ilçe haline geldiğini ve daha da gelişeceğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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