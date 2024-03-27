Cumhur İttifakı Tomarza'da miting yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın Tomarza'da düzenlenen mitingine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tomarza Pazar Yeri'nde gerçekleşen Elitaş ve Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Hacı Turan, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkan Yardımcısı Abdullah Zorlu, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, KAÇEM İl Başkanı Gülsüm Gökçe, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları, mahalle muhtarları ve ilçe sakinleri katıldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Tomarza'nın Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğunu belirtti.

Taşraya en çok hizmetin son 5 yılda geldiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerle birlikte bundan sonraki süreçte daha fazlasını yapacağımızdan müsterih olun. Biz eser ve hizmet belediyeciliği yapıyoruz, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, sizlere layık olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elitaş ise Pusatlı ve Dadaloğlu mahallelerinin de doğal gaza kavuşacağını belirtti.