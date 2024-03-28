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        Develi'ye 9 milyon 882 bin liralık yatırım

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce Develi ilçesine 9 milyon 882 bin liralık altyapı yatırımı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:29 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:29
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        Develi'ye 9 milyon 882 bin liralık yatırım
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce Develi ilçesine 9 milyon 882 bin liralık altyapı yatırımı yapılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, sürekli artan şehir nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 9 milyon 882 bin lira maliyetle Zile Mahallesi'nde kanalizasyon hatları, foseptik yapısı, doğal arıtma tesisi ve deşarj hattı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha modern bir altyapı için tüm ilçelerde mevcut yapıları revize ettiklerini bildirdi.

        Daha yaşanabilir ortamlar oluşturmayı hedeflediklerini belirten Büyükkılıç, "Kayseri'yi daha da sağlıklı ve yaşanabilir bir geleceğe taşıyacak yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. KASKİ, kent merkezi ve ilçelerde içme suyu ile kanalizasyon hizmetlerini aksatmadan yürütüyor. İhtiyaç önceliğine göre tüm ilçelerimizde altyapı ile ilgili çalışmalarımızı aynı hassasiyetle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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