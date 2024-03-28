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        Kayserili bilek güreşçileri Samsun'dan 10 madalya ile döndü

        Samsun'da düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'ndan Kayseri'yi temsil eden sporcular 10 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 13:11 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:11
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        Kayserili bilek güreşçileri Samsun'dan 10 madalya ile döndü
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        Samsun'da düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'ndan Kayseri'yi temsil eden sporcular 10 madalya kazandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun'da düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'ndan 5 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile dönen sporcular ile il temsilcisi Adem Karakaş, antrenörleri Meral Taştan ve Abdurrahman Gürpınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

        Şampiyonadan derecelerle dönen sporcuları makamında ağırlayan Kabakcı, "Bilek güreşi branşı ilimizde son yıllarda çok büyük bir gelişme kat etti ve bu gelişme ile birlikte başarılar da gelmeye devam ediyor. Sporcularımızın elde ettiği başarılardan dolayı gurur duyuyoruz. Bizler de ilin spor yöneticileri olarak bilek güreşi branşına desteğimizi sürdüreceğiz. Başarılarınızdan dolayı siz değerli sporcularımızı, antrenörlerimizi ve il temsilcimizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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