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        Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 17:35 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:35
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        Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        S.Ü. (21) idaresindeki 38 DA 200 plakalı otomobil, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda, aynı yönde giden M.Ö. (26) yönetimindeki 07 BAA 985 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Savrulan motosiklet, kaldırımda yürüyen anne ile çocuğuna çarptı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan S.Ü. ile anne ve çocuğu kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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