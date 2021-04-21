Kayserispor kalan maçları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor’un 20202021 sezonunda 6 maçı kaldı.

Süper Ligde kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor’un sezonu tamamlamasına 6 hafta kaldı. Sarı Kırmızılılar, 3 maçını deplasmanda 3 maçını sahasında oynayacak. Kayserispor kalan son 6 maçında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Denizlispor ve Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, ligi iç sahada oynayacağı Fenerbahçe maçı ile noktalayacak. 36 haftada 34 maça çıkıp 35 puan toplayan Kayserispor’un ligde kalan son 6 maçı şu şekilde;

37.Hafta BeşiktaşKayserispor

38.Hafta KayserisporDenizlispor

39.Hafta Yeni MalatyasporKayserispor

40.Hafta KayserisporGaziantep FK

41.Hafta BaşakşehirKayserispor

42.Hafta KayserisporFenerbahçe

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.