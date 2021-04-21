Kayserispor kalan maçları

Hes Kablo Kayserispor’un 20202021 sezonunda 6 maçı kaldı.
Süper Ligde kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor’un sezonu tamamlamasına 6 hafta kaldı. Sarı Kırmızılılar, 3 maçını deplasmanda 3 maçını sahasında oynayacak. Kayserispor kalan son 6 maçında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Denizlispor ve Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, ligi iç sahada oynayacağı Fenerbahçe maçı ile noktalayacak. 36 haftada 34 maça çıkıp 35 puan toplayan Kayserispor’un ligde kalan son 6 maçı şu şekilde;
37.Hafta BeşiktaşKayserispor
38.Hafta KayserisporDenizlispor
39.Hafta Yeni MalatyasporKayserispor
40.Hafta KayserisporGaziantep FK
41.Hafta BaşakşehirKayserispor
42.Hafta KayserisporFenerbahçe
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