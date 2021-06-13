Vali Günaydın, "Jandarma, Kayseri'nin huzurlu bir kent olması için çalışıyor"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Günaydın, "Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için büyük bir fedakârlık ve kararlılıkla 182 yıldır görevini başarılı bir şekilde yerine getirmektedir" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Yaptığı çalışmalarla milletimizin takdirini kazanan Jandarma Teşkilatımız, sorumluluk alanında emniyet, asayiş ve kamu düzenini korurken aziz milletimizden ve kanunlarımızdan almış olduğu güçle, yüksek bir vazife şuuruyla çalışmalarına devam etmektedir.

Huzur ve güven ortamının oluşmasında başarılı bir şekilde görev yapan Jandarma Teşkilatımızın bu başarısında elbette ki Kayserili hemşerilerimizin önemli katkıları bulunmaktadır. Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız da hemşehrilerimizin verdiği bu destekten aldığı güçle suç ve suçlularla mücadele kapsamında projeler üretiyor ve ilimizin daha huzurlu bir kent olması için çalışıyor, gayret gösteriyor.

Büyük bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevini yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın değerli mensuplarını; ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmalar için kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutlu bir hayat diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, Jandarma Teşkilatımızın 182’inci kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, ülkemiz ve milletimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve vefat eden kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, tüm Jandarma Teşkilatımızın görevlilerine başarılar diliyorum"

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