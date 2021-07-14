Yolcu otobüsünde uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi adliyede

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne yapılan operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan kadın ile irtibatta olduğu 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara yol uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisinde bulunan bir kadının çantasında arama yapan ekipler, 967 gram bonzai ele geçirdi. Devam eden çalışmada, kadınla irtibatta olduğu öğrenilen 2 kişi de kent merkezinde düzenlenen operasyonda bir adet hassas terazi ve 2 fişek metamfetamin ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca, narkotik ekipleri tarafından düzenlenen farklı bir operasyonda gözaltına alınan şahıs da adliyeye sevk edildi.

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