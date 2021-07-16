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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri, Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır

İHA

Kayseri, Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için bir dizi tedbirler aldı.

Büyükşehir Belediyesi, her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi Kayserililerin hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamamaları adına birçok çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Kurban Bayramı süresince açık alanlarda et çekimi ve sucuk yapımına izin verilmeyecek.

Ekipler arife gününden itibaren Kovid19 Salgını için Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarını denetleyecek ve vatandaşlara uyarılarda bulunacak. Kurban Bayramı boyunca ekipler vatandaşların hijyenik ve huzurlu bir şekilde kurban ibadetini gerçekleştirebilmeleri için 7/24 denetimlerine devam edecek. Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikâyetlerini Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 İletişim Merkezi ve Merkez Zabıta Amirliğinin 232 29 60 no’lu telefonuna iletebilecekler.

Diğer yandan KASKİ Genel Müdürlüğü, Kayseri ve Civarı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Kayserigaz arıza ekipleri de vatandaşların su, elektrik ve doğalgaz şikâyetlerini gidermek için 24 saat kesintisiz mesai yapacak. Su ile ilgili şikâyetler için vatandaşlar KASKİ Genel Müdürlüğü’nün 185, elektrik arızaları için Kayseri ve Civarı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 186 ile doğalgaz arızaları için Kayserigaz’ın 187 no’lu telefonlarını arayabilecekler.

KESİM YERLERİNDE VETERİNER HEKİM
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kurban kesim yerlerinde veteriner hekim bulunduracak. Veteriner hekimler, isteyen vatandaşların kurbanlık hayvanlarını, ücretsiz olarak kontrol edecek.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri’de 58 kurban kesim alanı, toplam 4 kurban satış alanı belirlendi. Belirlenen noktalarda veteriner hekim görevlendirildi. Aynı zamanda belirlenen her kurban kesim noktası da kurbanlar vatandaşlara verilen randevularla belirlenen zaman aralığında gerçekleştirilecek olup herhangi bir yoğunluğa mahal verilmemesi içinde çalışmalar yapılacak. Kurban Bayramı süresince ilgili birimler tarafından denetimler devam edecek. Kurban kesim alanı ve satış yerleri ile ilgili olarak; İlçe Belediye Başkanlıklarınca şehrin muhtelif yerlerinde duyuruları yapılacak.

OTOBÜS SEFERLERİ KURBAN BAYRAMI’NA GÖRE DÜZENLENDİ
Bayram tatili süresince vatandaşların şehir içi ulaşımlarını hızlı ve rahat bir şekilde sağlamak üzere otobüs seferlerinde de düzenlemeler yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi vatandaşların şehir içi ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları için otobüs ve raylı sistem seferlerini aksatmadan sürdürecek. Yapılan düzenlemeye göre otobüsler bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü ve pazar günleri sürdürülen tarifeye göre çalışacak.

MEZARLIKLAR BAYRAMA HAZIR
Ayrıca Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesiİldem mezarlıklarında ve şehitlikte bayram öncesi temizlik çalışmaları yapılırken, Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir’e ait araçlar engelli ve yaşlılara hizmet edecek.

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