Babasının hastaneye götürdüğü KOAH hastası, otomobilde öldü

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA) KAYSERİ'de, baba Mehmet İstanbullunun hastaneye götürdüğü KOAH hastası oğlu Mustafa İstanbullu (50), otomobilde hayatını kaybetti.

Olay, bugün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Mimarsinan Dere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet İstanbullu KOAH hastası oğlu Mustafa İstanbullu fenalaşınca otomobiline bindirdi. Baba-oğul otomobilde seyir halindeyken oğlunu hareketsiz halde gören baba, aracı park ederek, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Mustafa İstanbullunun öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından İstanbullunun cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-03-04 22:20:44



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