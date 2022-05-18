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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas’a bir kütüphane daha geliyor

İHA

Talas’a bir kütüphane daha geliyor

Talas Belediyesi hayırsever Mehmet Karamercan işbirliği ile yaptırılacak olan Karamercan Kütüphanesi’nin temeline ilk harç 20 Mayıs Cuma günü konulacak.
Mevlana Mahallesi Umut Caddesi arkasında yapımına başlanacak olan Karamercan Kütüphanesi için saat 15.00’te temel atma töreni düzenlenecek. Konuya ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitim öğretimin önemli bir parçası olan kütüphane konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, “Daha önce Kayseri’de ilk olan 7/24 Kütüphaneyi ve ardından Altıntepe Semt Kütüphanesini hizmete sunmuştuk. Şimdi de Mevlana Mahallemizde önemli bir eksiği giderecek olan Karamercan Kütüphanesinin yapımına başlıyoruz. Mülkiyeti belediyemize ait arsa üzerine bu anlamlı eserin yapımını gerçekleştirecek olan değerli hayırseverimiz Mehmet Karamercan Beye teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra şehir protokolü, davetliler ve bölge sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan törene ilginin büyük olması bekleniyor.
Mülkiyeti Talas Belediyesine ait yaklaşık 1.500 m alana kurulacak olan kütüphanede 920 m kapalı alan bulunacak. Engelli bölümü başta olmak üzere sosyal donatıları, kafeteryası, çocuk oyun alanı ve günlük yayınları okuma bölümü ile bölge halkına hizmet verecek olan Mehmet Karamercan Kütüphanesi, önemli bir ihtiyacı karşılamış olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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