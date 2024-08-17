Keçiörengücü: 1 - Bandırmaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. 28'de Rahmetullah Berişbek ile 90+6. dakikada Atınç Nukan'ın golleriyle galip gelen Bandırmaspor, puanını 6'ya yükseltti. Keçiörengücü ise 1 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Keçiörengücü ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Bandırmaspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 28'de Rahmetullah Berişbek ve 90+6. dakikada Atınç Nukan attı. Ankara temsilcisinin tek golünü ise 2. dakikada Moustapha Camara kaydetti.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 6'ya yükseltti. Keçiörengücü ise haftayı 1 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Bandırmaspor'un Keçiörengücü'nün atağını savuramadığı pozisyonda topla buluşan Camara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
27. dakikada Nomel rakiplerini birer birer geçti, sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Metin kornere çeldi.
28. dakikada sağ kanattan gelen Bandırmaspor'da Rahmetullah'ın ortası içeriye doğru yöneldi ve direğe çarpan topa Paulinho vurdu. Paulinho'nun vuruşundan önce topun kale çizgisini geçtiği belirlenerek gol kararı verildi. 1-1
75. dakikada Traore'nin ara pasında topla sol kanatta buluşan Camara, topu içeri çevirdi. Bandırmaspor savunması top ile futbolcu arasına girmeyi başardı.
90+6. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, Atınç Nukan ceza sahası içerisinde kafa vuruşu yaparak topu ağlarla buluşturdu. 1-2
Karşılaşma Bandırmaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Hakemler: Yiğit Arslan, Cem Özbay, Harun Reşit Güngör, Levent Buğra Vartemel
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ali Dere, Mert Kula, Caulker (Arda Şengül dk. 35), Orhan Nahırcı (Sadık Arda Yılmazgül dk. 73), Dembele (Recep Taşbakır dk. 58), Traore, Halil Can Ayan (Ramon dk. 46), Camara, Togui (Görkem Bitin dk. 58)
Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Rroca, Yılmaz Basravi, Süleyman Luş.
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Bandırmaspor: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel, Mexer, Atınç Nukan, Rahmetullah, Berişbek, Diniyev (Kerem Atakan Kesgin dk. 55), Hikmet Çiftçi, Mehmet Özcan, Nomel (Paixao dk. 68), Doğancan Davas (İbrahim Kaya dk. 82), Paulinho (Diakhaby dk. 82)
Yedekler: Akın Alkan, Yasin Yağız Dilek, Santos, Emir Şenocak, Erkam Kömür, Sergen Piçinciol
Teknik Sorumlu: Mustafa Gürsel
Goller: Camara (dk. 2) (Ankara Keçiörengücü), Rahmetullah (dk. 28), Atınç Nukan (dk. 90+4) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Doğan Can (Bandırmaspor)