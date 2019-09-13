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HaberlerFutbol

Kemal Özdeş: Oyun standardımız umut verici

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmadan sonra oyun standartlarının umut verici olduğunu dile getirdi

Kemal Özdeş

Kasımpaşa, Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray'ın önde baskı yaptığına dikkati çekerek, "Autlarda bize problem yapmaya başladılar. Yediğimiz gol de autta yerleşmeyi doğru yapmayarak oldu. Maçın 80. dakikasına kadar topa sahip olarak Galatasaray yarı alanına yerleşmeyi başardık ama üretken olamadık." dedi.

Yenildikleri için üzgün olduğunu anlatan Özdeş, "Çabuk hücum isteği bizi pas oyunundan uzaklaştırdı. Takımım disiplinli ve iştahlı oynadı. Puan alabilecek bir oyun oynadık. Son iki maçta skoru geri getirmeye çalışan bir takım vardı. Ligde 4 hafta tamamlandı. Gelecek hafta kazanmamız gerekiyor. Oyun standardımız bizim için umut verici. Gelecek hafta dört oyuncumun üçü oynayacak hale gelecektir. Böylece daha nitelikli takım haline geleceğiz." şeklinde konuştu.

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