Kemalpaşa’da 65 yaş üstü vatandaşlar 2 ay sonra ilk defa sokağa çıktı - İZMİR

AA

Tire'de çok sayıda 65 yaş üstü vatandaş, caddelerde yürüyüş yaptı, parklarda oturdu.Güneşli havanın tadını çıkaran bazı vatandaşlar, sosyal mesafe gözeterek arkadaşları ve akrabalarıyla birlikte termosla getirdikleri çayları içerek hasret giderdi.Polis ekipleri de cadde ve sokaklarda kontrol amaçlı çalışmalarını sürdürüyor.Kemalpaşa ilçesinde de belediye ekipleri, parklara çıkan vatandaşlara maske dağıttı.Polis ekipleri de yaptığı anonslarla sosyal mesafeye özen gösterilmesini istedi.