DHA

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman alanı, bölgedeki suçları engellemek ve şüphelileri teşhis etmek için fotokapanlarla gözetleniyor.

Kemer ilçesindeki Kemer Orman Şefliği ve Ulupınar Orman Şefliği ekipleri yaklaşık 40 bin hektarlık alandaki ormanlarda usulsüz kesim, kaçakçılık, orman yangınları ve kaçak avcılık gibi suçları engellemek veya şüphelilerin teşhisini yapabilmek için birçok noktada fotokapanlar kurdu. Fotokapanlarla bölgedeki doğal hayat da takip edilebilecek.

Ulupınar Orman İşletme Şefi, Orman Mühendisi Sencer Alınoğlu, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nce gönderilen fotokapanlarla Kemer ormanlarının, orman dışı müdahalelerden korunması ve suçun önlenmesi için kullanılacağını belirterek, "Fotokapanlar konuşlandığı noktada görüş alanı içindeki hareketleri algılayarak tarafımıza fotoğraf ve video göndermektedir.

Orman içindeki usulsüz kesim, kaçakçılık, orman yangını ve kaçak avcılık gibi orman suçlarını işleyen şahısların tespiti ve bu suçların başlamadan önlenmesi amacıyla son derece önemlidir. Bu fotokapanlar bizim ormandaki gözlerimizdir. Buradaki ormanı, doğayı, burada yaşayan canlılar ve insanlar için korumaya devam edeceğiz" dedi.