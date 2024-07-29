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        Haberler Magazin Kenan Işık'ın o yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Kenan Işık'ın o yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı

        Bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Kenan Işık'ın Devlet Tiyatroları'nda görevliyken rol aldığı oyunlardan bazı siyah - beyaz fotoğraflar paylaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:59 Güncelleme: 29.07.2024 - 18:07
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        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve sunucu Kenan Işık'ın Devlet Tiyatroları çatısı altında Türk tiyatrosuna hizmet ettiği 1973 - 2000 boyunca rol aldığı bazı oyunların fotoğrafları paylaşıldı.

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        Evler ve İnsanlar (1974)

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        Eski Fotoğraflar (1976)

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        Eski Fotoğraflar (1976)

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        Ak Tanrılar (1983)

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        Ak Tanrılar (1983)

        7

        Ak Tanrılar (1983)

        8

        Kral Lear (1981)

        9

        Öyle Bir Sevgi ki (1985)

        10

        Bir Sabah Gülerek Uyan (1985)

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