Kenan Işık'ın o yıllara ait fotoğrafları ortaya çıktı
Bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Kenan Işık'ın Devlet Tiyatroları'nda görevliyken rol aldığı oyunlardan bazı siyah - beyaz fotoğraflar paylaşıldı
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, yönetmen ve sunucu Kenan Işık'ın Devlet Tiyatroları çatısı altında Türk tiyatrosuna hizmet ettiği 1973 - 2000 boyunca rol aldığı bazı oyunların fotoğrafları paylaşıldı.
Evler ve İnsanlar (1974)
Eski Fotoğraflar (1976)
Eski Fotoğraflar (1976)
Ak Tanrılar (1983)
Ak Tanrılar (1983)
Ak Tanrılar (1983)
Kral Lear (1981)
Öyle Bir Sevgi ki (1985)