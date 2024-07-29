Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir başsağlığı mesajı yayımladı; "Sahne ve ekranlardaki üstün performansıyla kültür ve sanat dünyamızda unutulmaz izler bırakan, izleyicilerin gönlünde taht kuran Kenan Işık'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Devlet Tiyatrolarımızdaki başarılı çalışmaları ve yönetmenlik kariyeriyle de sanat dünyamıza büyük değerler katmış olan sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileriz.

Sanat camiamızın başı sağ olsun.

Işık'ın vefatına dair, Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.