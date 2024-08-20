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        Haberler Spor Futbol İtalya Kenan yıldızlaştı, Juventus sezona galibiyetle başladı! - Futbol Haberleri

        Kenan yıldızlaştı, Juventus sezona galibiyetle başladı!

        İtalya Serie A 1. hafta maçında Juventus, sahasında Como'yu 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Kenen Yıldız mücadelede takımının ikinci golünün asistini yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 00:04 Güncelleme: 20.08.2024 - 00:04
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        Juventus sezona galibiyetle başladı!
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        İtalya Serie A 1. hafta maçında Juventus, sahasında Como ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Juventus 3-0 kazandı.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Samuel Mbangula, 45+1. dakikada Timothy Weah ve 90+1. dakikada Andrea Cambiaso kaydetti.

        Juventus'ta Kenan Yıldız, 10 numara çıktığı ilk resmi maçında asist yaptı.

        Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Verona deplasmanına gidecek. Como ise Cagliari'ye konuk olacak.

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