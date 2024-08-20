Kenan yıldızlaştı, Juventus sezona galibiyetle başladı!
İtalya Serie A 1. hafta maçında Juventus, sahasında Como'yu 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Kenen Yıldız mücadelede takımının ikinci golünün asistini yaptı
İtalya Serie A 1. hafta maçında Juventus, sahasında Como ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Juventus 3-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Samuel Mbangula, 45+1. dakikada Timothy Weah ve 90+1. dakikada Andrea Cambiaso kaydetti.
Juventus'ta Kenan Yıldız, 10 numara çıktığı ilk resmi maçında asist yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Verona deplasmanına gidecek. Como ise Cagliari'ye konuk olacak.