Kendilerini polis olarak tanıtan 4 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.Ç, A.Ç, U.K. ve C.K. adliyeye sevk edildi.Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.İmaret Mahallesi İmaret Caddesi'nde, 27 Şubat'ta, 4 Afgan'ın kaldığı eve gelen 6 şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtarak, düzensiz göçmenlerin telefonlarını gasbedip kaçmıştı. Zanlılar, kovalamaca sonucunda polis ekiplerince yakalanmıştı. Şüphelilerden ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
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