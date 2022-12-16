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ABD'de Kennedy suikastına ilişkin binlerce yeni belge yayımlandı

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 1963'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden 35'inci Başkan John F. Kennedy'nin öldürülmesine ilişkin binlerce gizli belgeyi yayımladı

Kennedy suikastında binlerce yeni belge yayımlandı
AA

ABD'de Joe Biden yönetimi, 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 1963'te yaşamını yitirdiği suikasta ilişkin binlerce gizli belgeyi yayımladı.

AA'nın haberine göre; Biden yönetimi, suikasta ilişkin 12 bin 875 yeni belgeyi Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresinin (NARA) internet sitesinden kamuoyuyla paylaştı.

Halka açılan belgelerin büyük bir kısmının redakte sürecinde silindiği görülürken, Biden, belgelerin bir kısmını "istihbarat eylemlerine zarar verebileceği" gerekçesi ile gizli tuttu. Biden, kalan belgelerin de 30 Haziran 2023'e kadar yayımlanacağını duyurdu.

SUİKASTA İLİŞKİN BELGELERİN YÜZDE 95'İ YAYIMLANMIŞ OLDU

Bugün açıklanan belgelerin büyük bir kısmını ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) ait belgeler oluşturuyor. Açıklanan yeni belgeler ile Kennedy suikastına ilişkin belgelerin yüzde 95'i kamuoyuyla paylaşılmış oldu.

KENNEDY SUİKASTINA İLİŞKİN BELGELER

ABD Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963'te seçim çalışmaları için gittiği Teksas'ta bir suikast sonucu öldürülmüştü.

Dönemin Yüksek Mahkeme Başyargıcı Earl Warren tarafından yürütülen soruşturmada, suikastı gerçekleştiren Lee Harvey Oswald'ın tek başına hareket ettiği sonucuna varılmıştı. Ancak soruşturma eksik olduğu iddia edilerek eleştirilmiş, sonradan Kongrede kurulan bir komisyon suikastın komplo olabileceğini açıklamıştı.

NARA, 1992 tarihli JFK yasası gereği suikasta ilişkin çok sayıda gizli olmayan belgeyi yayımlamıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump ise 2017 ve 2018'de binlerce gizli belgeyi açıklarken, bazı belgeleri ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutmuştu. Biden yönetimi ise geçen yıl 15 Aralık'ta binlerce belgeyi erişime açmıştı.

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