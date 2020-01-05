Kenya'nın Somali sınırında yakınkıyı kesiminde yer alan Lamu bölgesinde bulunan bir askeri üsse baskın düzenlendi.
ABD askerleri ile Kenya ordusunun ortak kullandı hava üssüne düzenlenen saldırıyı terör örgütü Eş Şebab üstlendi. ABD Afrika Komutanlığı saldırıyı doğrularken, saldırıya verilen karşılıkta 4 saldırganın öldürüldüğü belirtildi.
Örgütten yapılan açıklamada, saldırıda üste bulunan 7 savaş uçağı ve 3 askeri aracın tahrip edildiği öne sürüldü.
Kenya ordusu, üssün güvende olduğunu belirterek, saldırı sırasında yakıt tanklarında yangın çıktığını bildirdi. Bir görgü tanığı, üssün üzerinden dumanlar yükseldiğini ifade etti.
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