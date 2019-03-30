Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, bir şampuan firması, marka elçisi Serenay Sarıkaya ile ‘Kalıpları Kır’ temalı lansman partisi düzenlendi. Ezgi Mola, Enis Arıkan, Bergüzar Korel, Burcu Esmersoy, Edis Görgülü, Hande Ataizi, Didem Soydan, Ayşe Boyner, Ece Begüm Yücetan, Dila Tarkan gibi isimlerin yer aldığı geceye katılan marka yüzü Serenay Sarıkaya, tarzıyla göz doldurdu.
"ŞARKICILIK DÜŞÜNMÜYORUM"
Yeni reklam kampanyası ile ilgili heyecanını paylaşan Serenay Sarıkaya, "Bu sene 'Kalıpları Kır' dedik. Kalıplaşmış düşüncelerden uzak bir şekilde hayata devam ediyorum" dedi. Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de büyük beğeni toplayan Sarıkaya, "Bir albüm çıkarmayı düşünür müsünüz?" şeklinde yöneltilen soru üzerine, "Ben arkadaşlarımın doğum günlerinde, özel günlerinde söyledim ve bundan da keyif alıyorum. Şarkıcılık düşünmüyorum, bir albüm gelir mi sanmıyorum ama Alice ile ilgili söylediğimiz şarkılardan oluşan bir albüm çıkabilir, neden olmasın" dedi.
"BİRLİKTELİĞİMİZ GAYET İYİ GİDİYOR"
Sevgilisi Kerem Bürsin ile ayrılık dedikodularını ise yalanlayan Serenay Sarıkaya, "Birlikteliğimiz gayet iyi gidiyor. Amerika'da hatta, bu akşam dönüyor. Buradan sonrada buluşacağız" ifadelerini kullandı.
"BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU OLABİLİR Mİ HİÇ?"
Menajeri tarafından konuşma yasağı aldığı da konuşulan Sarıkaya, "Böyle bir durum söz konusu olabilir mi hiç? Eskide kaldı öyle şeyler. Benimle ilgili böyle bir şey duyarsanız bilin ki doğru değildir" şeklinde konuştu.
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