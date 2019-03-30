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"ŞARKICILIK DÜŞÜNMÜYORUM"



Yeni reklam kampanyası ile ilgili heyecanını paylaşan Serenay Sarıkaya, "Bu sene 'Kalıpları Kır' dedik. Kalıplaşmış düşüncelerden uzak bir şekilde hayata devam ediyorum" dedi. Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de büyük beğeni toplayan Sarıkaya, "Bir albüm çıkarmayı düşünür müsünüz?" şeklinde yöneltilen soru üzerine, "Ben arkadaşlarımın doğum günlerinde, özel günlerinde söyledim ve bundan da keyif alıyorum. Şarkıcılık düşünmüyorum, bir albüm gelir mi sanmıyorum ama Alice ile ilgili söylediğimiz şarkılardan oluşan bir albüm çıkabilir, neden olmasın" dedi.