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Kerem Demirbay için Leverkusen'den dev teklif!

Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay için Bayer Leverkusen'den ciddi bir şekilde devrede

Hoffenheim

Almanya Bundesliga'da Hoffenheim'da ter döken Kerem Demirbay için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Alman basınından Bild'in haberine göre Türk asıllı Alman orta sahanın peşinde olan Bayer Leverkusen, 28 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Kırmızı-siyahlıların bu teklifle transfer yarışında öne geçtiği belirtilirken ismi Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan yıldız oyuncu için Arsenal'in de devrede olduğu ifade edildi.

Hoffenheim'a 2016'da Hamburg'dan 1.6 milyon Euro bonservisle transfer olan Kerem, buradaki performansıyla Alman Milli Takımı'na kadar yükseldi.

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