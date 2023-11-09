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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kerevitaş cirosunu 10,7 milyar TL’ye yükseltti - İş-Yaşam Haberleri

        Kerevitaş satışlarını yüzde 27 artırdı

        Kerevitaş, temmuz-eylül ayları arasında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artırarak 4,3 milyar TL net ciro elde ederken, aynı dönemde FAVÖK yüzde 72 artışla 723 milyon TL oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 16:33 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:33
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        Kerevitaş'ın faaliyet karı % 72 arttı
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        Dondurulmuş gıda ve margarin sektörlerinde Türkiye’de faaliyet gösteren Kerevitaş, Temmuz - Eylül ayları arasında satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artırarak 4,3 milyar TL net ciro elde ederken, aynı dönemde FAVÖK yüzde 72 artışla 723 milyon TL oldu. İlk dokuz ayda toplam cirosu 10,7 milyar TL’ye ulaşan Kerevitaş’ın aynı dönemde toplam ihracatı 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Margarin kategorisinde Türkiye yağ ihracatının yüzde 34’ünü tek başına gerçekleştiren Kerevitaş; Gürcistan, Romanya, Arnavutluk, Kazakistan, Kosova, Madagaskar ve Irak’ta pazar liderliğini korudu.

        Kerevitaş’ın markası SuperFresh üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1,7 puan artışla yüzde 43 paya ulaştı. Kerevitaş, Türkiye margarin pazarında marka bilinirliğine sahip Bizim Yağ ve Teremyağ gibi markalarıyla yüzde 65,6 ciro pay aldı.

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        'SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME DEVAM EDİYOR'

        Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, 2023 yılının ilk 9 ayı itibariyle inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı büyümeye hız kesmeden devam ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Kerevitaş olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda stratejik kanal-kategori bakış açımız doğrultusunda satış gelirlerimizdeki artışı sağlarken, farklı ihtiyaçlara cevap veren ürün portföyümüzü her geçen gün geliştiriyor, inovatif bir bakış açısıyla yenilikçi ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Bir yandan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tescilli ilk Ar-Ge merkezlerine sahip olmanın sorumluluğuyla Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye’de sürdürdüğümüz istikrarlı büyümemizle beraber beş kıtada 45’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek ürünlerimizi tüm dünyayla buluşturuyoruz. Yılın ilk dokuz ayındaki sürdürülebilir büyümemizi yılın son çeyreğinde de devam ettirerek 2023 yılını başarılı iş sonuçlarıyla kapatmayı hedefliyoruz.”

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        #haberler
        #Borsa İstanbul
        #kerevitaş
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