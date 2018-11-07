Kerimcan Durmaz o takipçisine ateş püskürdü

Kerimcan Durmaz, yardım yaptığı engelli bir hayranı için kötü yorumda bulunan takipçisine ateş püskürdü. Durmaz, "Siz ne kadar aşağılık ve kötü kalpli insanlarsınız. İhtiyaç sahibi ile görüntülü konuştum. Buna bile kulp buluyorsunuz. Allah hepinizin kalbine göre versin. Ömrünüzün sonuna kadar o pis kalbinizle sürünmeyi hak ediyorsunuz" dedi