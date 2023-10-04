Kilis'te 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kilis'te yakalanan ve 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Giriş: 04.10.2023 - 10:45 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:47
Kilis'te yakalanan ve 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.C.D'yi Akpınar Mahallesi'nde yakaladı.
M.C.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.