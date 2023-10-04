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        Kilis'te 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kilis'te yakalanan ve 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 10:45 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:47
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        Kilis'te 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kilis'te yakalanan ve 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.C.D'yi Akpınar Mahallesi'nde yakaladı.

        M.C.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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