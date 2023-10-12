Kilis'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda 4-11 Ekim arasında yapılan çalışmalarda 10 hırsızlık olayına ilişkin 9 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ele geçirilen 3 elektrikli motosiklet, 2 motosiklet ve çeşitli malzemeler sahiplerine teslim edildi.