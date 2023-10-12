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        Kilis'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 13:18 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:18
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        Kilis'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda 4-11 Ekim arasında yapılan çalışmalarda 10 hırsızlık olayına ilişkin 9 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Ele geçirilen 3 elektrikli motosiklet, 2 motosiklet ve çeşitli malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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