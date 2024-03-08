Kilis'te kız çocuğunun kuyuda ölü bulunmasıyla ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi

Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Gina Mercimek'in su kuyusunda ölü bulunmasına ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında 39 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Hüseyin Boğuç ve Azittin Altınöz, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, maktulün ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Boğuç, önceki savunmasını tekrar etti. Suçsuz olduğunu savunan Boğuç, tahliyesini talep etti.

Sanık Altınöz de suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini istedi.

Maktul yakınlarının avukatları ise sanıkların tüm savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu beyan ederek, tutukluluk halinin devam etmesi talebini dile getirdi.

Duruşma savcısı da sanıkların tutukluluk halinin sürmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Nisan'a erteledi.

- Olay

Okçular Mahallesi'nde 4 Nisan'da okula giden Gina Mercimek (9), daha sonra evine dönmemişti. Ailesi polise başvurmuş ve küçük kızın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Aynı sokakta bulunan Hüseyin Boğuç'a ait 2 katlı evin avlusundaki su kuyusunda kız çocuğunun cesedi bulunmuştu.