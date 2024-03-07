Kilis'te aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'yi Elbeyli ilçesine bağlı Alahan Köyü'nde yakaladı.

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