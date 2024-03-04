Kilis'te, TIR ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

KİLİS’te,TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Hatay yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İ.H.S. yönetimindeki 79 AAV 954 plakalı kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CHF 308 plakalı TIR bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü İ.H.S. ile yanında bulunan M.B. ve M.D. sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.