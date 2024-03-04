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        Kilis'te, TIR ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

        KİLİS'te,TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 23:42 Güncelleme: 04.03.2024 - 23:45
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        Kilis'te, TIR ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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        KİLİS’te,TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Hatay yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İ.H.S. yönetimindeki 79 AAV 954 plakalı kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CHF 308 plakalı TIR bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü İ.H.S. ile yanında bulunan M.B. ve M.D. sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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