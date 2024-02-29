Kilis'te kaza: 1 ölü, 1 yaralı KİLİS'te, bir aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Macit Hassun (40) hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı ise ağır yaralandı. Kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.Kaza, sabah erken saatlerde Öncüpınar Sınır Kapısı yolu üzerinde meydana geldi. Macit Hassun yönetimindeki 79 MB 234 plakalı motosiklete, sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen bir araç çarptı. Kazada, devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı M.T., yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Macit Hassum'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.T. ise ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.02.2024 - 10:56 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:00 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL