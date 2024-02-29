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        Kilis'te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

        KİLİS'te, bir aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Macit Hassun (40) hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı ise ağır yaralandı. Kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.Kaza, sabah erken saatlerde Öncüpınar Sınır Kapısı yolu üzerinde meydana geldi. Macit Hassun yönetimindeki 79 MB 234 plakalı motosiklete, sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen bir araç çarptı. Kazada, devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı M.T., yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Macit Hassum'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.T. ise ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 10:56 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:00
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        Kilis'te kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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        KİLİS'te, bir aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Macit Hassun (40) hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı ise ağır yaralandı. Kazanın ardından kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.Kaza, sabah erken saatlerde Öncüpınar Sınır Kapısı yolu üzerinde meydana geldi. Macit Hassun yönetimindeki 79 MB 234 plakalı motosiklete, sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen bir araç çarptı. Kazada, devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı M.T., yola savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Macit Hassum'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.T. ise ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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