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        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı

        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:17
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        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
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        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç.A'yı Elbeyli ilçesine bağlı Alahan Köyü'nde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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