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        Kilis'te PKK/YPG şüphelisi tutuklandı

        KİLİS'teterör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu S.D., tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.D.'nin 2018 yılında Suriye'nin Rakka ve Münbiç bölgelerinde silahlı eğitim alıp, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğünü belirledi. Harekete geçen ekipler, Elbeyli ilçesinde düzenlediği operasyonla S.D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 09:13 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:18
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        Kilis'te PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
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        KİLİS'teterör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu S.D., tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.D.'nin 2018 yılında Suriye'nin Rakka ve Münbiç bölgelerinde silahlı eğitim alıp, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğünü belirledi. Harekete geçen ekipler, Elbeyli ilçesinde düzenlediği operasyonla S.D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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