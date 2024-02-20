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        Kilis'te yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı

        Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:49 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:55
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        Kilis'te yakalanan terör örgütü DEAŞ zanlısı tutuklandı
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        Kilis'te terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda terör örgütü DEAŞ içerisinde örgütsel faaliyetlerde bulunan bir şüpheli, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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