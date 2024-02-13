Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
Kilis merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kilis merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kilis, Şanlıurfa ve Uşak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.