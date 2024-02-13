Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

        Kilis merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:46 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kilis, Şanlıurfa ve Uşak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da 2 kişi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 kişi denize düştü! Biri öldü!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Sel tehlikesi!
        Sel tehlikesi!
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım

        Benzer Haberler

        3 ildeki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
        3 ildeki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
        Kilis'te kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
        Kilis'te yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Kilis'te yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Kilis´te, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
        Kilis´te, DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
        AK Parti'li Çelik: Zor zamanlarda demokrasi mücadelesi vermiş bir kadroyuz
        AK Parti'li Çelik: Zor zamanlarda demokrasi mücadelesi vermiş bir kadroyuz