3 ildeki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, terör örgütüyle irtibatlı 6 şüpheli tespit edildi. Ekipler, kimliği belirlenen 6 şüpheliyi Kilis, Şanlıurfa ve Uşak'taki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Adreslerinde 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ile yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan kimliği açıklanmayan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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