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        3 ildeki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

        KİLİS merkezli 3 ildeki, terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:39 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:40
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        3 ildeki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
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        KİLİS merkezli 3 ildeki, terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, terör örgütüyle irtibatlı 6 şüpheli tespit edildi. Ekipler, kimliği belirlenen 6 şüpheliyi Kilis, Şanlıurfa ve Uşak'taki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Adreslerinde 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ile yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan kimliği açıklanmayan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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