Kilis'te yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, terör örgütü DEAŞ içerisinde örgütsel faaliyetlerde bulunan A.İ. yakalandı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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