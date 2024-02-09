Kilis'te 9 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu aracı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde durdurdu.

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