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        Kilis'te 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Kilis'te yasa dışı yollarla yurda giren 9 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:28
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        Kilis'te 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kilis'te yasa dışı yollarla yurda giren 9 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu aracı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde durdurdu.

        Araçta, 9 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Yabancı uyruklular işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan R.B.H. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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