Kilis'te 9 düzensiz göçmen yakalandı
Kilis'te yasa dışı yollarla yurda giren 9 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis'te yasa dışı yollarla yurda giren 9 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu aracı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta, 9 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Yabancı uyruklular işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan R.B.H. emniyete götürüldü.
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