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        Depremzede anne enkazda kaybettiği kızının acısını unutamıyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde evlerinin enkazında kızı vefat eden Leyla Bozkurt, acısını unutamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 13:46 Güncelleme: 04.02.2024 - 13:49
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        Depremzede anne enkazda kaybettiği kızının acısını unutamıyor
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde evlerinin enkazında kızı vefat eden Leyla Bozkurt, acısını unutamıyor.

        İslahiye ilçesinde de yıkıma neden olan 6 Şubat depreminde evleri ağır hasar gören 50 yaşındaki Leyla Bozkurt, eşi ve iki çocuğu yara almadan kurtuldu.

        Bozkurt ailesi, Nurdağı ilçesinde ikamet eden kızları Demet ve damatları Bünyamin Tek'in evlerinin enkazında hayatını kaybettikleri haberi ile sarsıldı.

        Kalp rahatsızlığı bulunan eşi Halil Bozkurt'u da depremden kısa süre sonra kaybeden Leyla Bozkurt, iki çocuğu ile yaklaşık 1 yıl önce Kilis'teki kızı Nezahat Topaloğlu'nun evine yerleşti.

        - "Depremden önce bizim de güzel bir hayatımız vardı"

        Ev hanımı 7 çocuk annesi Leyla Bozkurt, AA muhabirine, deprem nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini söyledi.

        Kızı ve damadının ölümünün kendisini çok sarstığını belirten Bozkurt, 1 yıl geçmesine rağmen yokluklarına alışamadığını ifade etti.

        Kızının fotoğraflarına bakarak avunduğunu dile getiren acılı anne, "Kızımın acısına dayanamayan eşimi de kalp krizi sonucu kaybettim. Çok zor günler yaşadık. Depremin ardından Kilis'te yaşayan kızımın evine gelerek buraya yerleştik. Bir oğlum burada üniversite okuyor. Küçük kızım ise ortaokula gidiyor." dedi.

        Bozkurt, evlat acısının çok zor olduğuna işaret ederek, "Kızım beni iki günde bir mutlaka arardı, devamlı konuşurduk. Şu an bile hala beni arayacak gibi hissediyorum. Telefon rehberimden ismini dahi silemedim. Hep, bir gün arayacak umudu ile yaşıyorum. Onun yokluğuna dayanamıyorum." diye konuştu.

        Depremin kendilerinden çok şey aldığını ifade eden Bozkurt, şöyle devam etti:

        "Depremden önce bizim de güzel bir hayatımız vardı. Evimizde eşimiz ve dostumuzla huzurlu bir hayat sürüyorduk. Ama deprem bizden her şeyi alıp götürdü. Acısıyla tatlısıyla depremin üzerinden 1 yıl geçti ama gel de bana sor. Ama yapacak bir şey yok."

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