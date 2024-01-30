Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 bin 300 sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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